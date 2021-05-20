شكرا لقرائتكم خبر عن من فطوطة لـ حلوانى.. أهم العلامات التى قدمها سمير غانم فى مسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن خلفها خبر رحيل الفنان سمير غانم عن عالمنا بين محبيه وعشاقه ممن تعلقوا بفنه على مدار سنوات طويلة، تربع فيها على عرش الكوميديا كواحد من أهم نجومها بتاريخ الفن، ليحقق المعادلة الصعبة بإشادة النقاد بما يقدمه من موهبة وإعجاب الجمهور الذى استمر فى التزايد منذ أن كان "سمورة" شاباً وحتى صار جداً، لتمر السنون وتظل القاعدة الثابتة بالنسبة له هي ازدياد جمهوره.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز الشخصيات التى قدمها الراحل سمير غانم فى مسيرته الفنية، وستظل فى أذهان الملايين لسنوات، فلن تموت بموته أو ترتبط بفترة زمنية معينة.

سمير غانم ودور مسعود فى "المتزوجون"

لعل واحد من أبرز أدواره على خشبة المسرح، حينما لعب شخصية مسعود فى مسرحية "المتزوجون"، التى باتت من أشهر أدواره.



سمير غانم

سمير غانم وشخصية فطوطة

ستمر السنوات ويظل دور فطوطة الذى قدمه الفنان سمير غانم من أهم وأشهر أدواره التى ستظل مرتبطة به، بعدما حقق بها نجاحاً كبيراً، حيث أكسب الشخصية بموهبته أبعاداً أخرى ميزتها.



سمير غانم

جحا

أيضاً تمكن الفنان الراحل سمير غانم من النجاح الكبير مرة أخرى على خشبة المسرح، لكن تلك المرة مع شخصية "جحا" بمسرحية جحا يحكم المدينة، حيث حققت المسرحية نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضها.

بهلول

مرة أخرى على خشبة المسرح، لكن تلك المرة مع بهلول فى إسطنبول، الذى لعب فيها شخصية مميزة للغاية، صار لها قطاع كبير من الجمهور لما قدمه سمير غانم من أداء استثنائى أثناء تقديمها كعادته فى تقديم أدواره باختلاف وتميز نابع من موهبته.

حكيم

ومن المسرح إلى الدراما، لكن تلك المرة مع شخصية "حكيم" الذى لعبها باقتدار وفاجأ بها مشاهدى مسلسل شربات لوز حيث قدم شخصية حكيم.



سمير غانم

الحلوانى

مرة أخرى فى الدراما وتلك المرة بمسلسل "لهفة" مع شخصية "الحلوانى" الذى أداها ببراعة، حتى أكسبت المسلسل ثقلاً كبيراً وتميز نابع من موهبة سمورة.