شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تنعى سمير غانم: هتوحشنا قوى فنان صادق ومش هيتكرر أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نبيلة عبيد خلال مداخلة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير سمير غانم الذى وافته المنية اليوم.

وقالت: "هيوحشنا .. فنان صادق وقدم فنا عظيما ومش هيتكرر سمير غانم ابدا.. ومخلص لفنه وأصحابه ولعملة.. ووصادق وعمرى ما سمعه قال كلمة على حد.. ومثل لكل حاجة فى العمل والحياة.. وربنا يقويهم على الصدمة ويرحمه وحكمة ربنا .. هيوحشنا قوى قوى.. لما كنت اسال عليه عنده الحالات الحلوة والظريفة واللى بيروحوا زيه مش بيتعوضوا خالص".

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان، تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.