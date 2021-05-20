شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام ينعى سمير غانم: "مع السلامة يا حبيبى.. هتوحشنى قوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الزعيم عادل إمام الفنان الراحل سمير غانم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بكلمات مؤثرة، إذ كتب: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي .. حتوحشني أوي"، وأرفق تعليقه بصورة نادرة تجمعهما.



عادل إمام

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط .

وأعلن الإعلامى رامى رضوان أن تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.