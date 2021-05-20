شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى وعمرو يوسف ورامى صبرى يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الراحل سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لأسرة النجم الكبير سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأعرب النجم أحمد مكى عن حزنه ونشر صورة سمير غانم وعلق عليها بـ"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحم الله الفنان الكبير سمير غانم، خالص التعازى لأسرة الفنان الكبير".

فما نشر النجم عمرو يوسف صورته برفقة غانم وعلق عليها: "البقاء لله في الفنان الأسطورة سمير غانم، فنان لا يختلف عليه اتنين من خفة الدم والكاريزما والموهبة، ربنا يرحمك ويصبر كل جمهورك في العالم العربي وخالص التعازي لأسرته الفنانة دلال عبدالعزيز واخواتي دنيا وايمي وحسن ورامي".

أما المطرب اللبناني سامو زين نشر صورته أيضا برفقة سمير غانم وعلق قائلا: "الباقى فى قلوبنا ووجداننا وأفراحنا أستاذنا ومعلمنا علمنا الفرحة والطاقة الإيجابية والعطاء حالة فريدة من نوعها الاستاذ الكبير سمير غانم في ذمه الله .. رحمه الله عليك البقاء لله عظم الله أجركم وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان . الدعاء للفقيد".

كما حرص الفنان رامي صبرى على نشر صورة الراحل معلقا بكلمة "وداعا"، وعلقت الفنانة روجينا على الخبر الحزين، قائلة: "أنا لله وأنا إليه راجعون.. النجم الأسطورة العاشق للفن سمير غانم فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. خالص التعازى للأسرة.. اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ويذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفى ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه فى سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.