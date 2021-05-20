شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى النجم الكبير سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هانى شاكر وأعضاء مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية، فى بيان اليوم الخميس، الفنان الكبير الراحل سمير غانم آخر ضوء من ثلاثى أضواء المسرح.

وأكدت نقابة الموسيقيين، أنه رغم رحيل الفنان الكبير سمير غانم عن دنيانا إلا أنه سيظل فى وجدان الشعب المصرى والعربى نجما أسعد الملايين بمختلف أعمارهم.

واختمت النقابة بيانها قائلة: رحم الله الفنان سمير غانم وعزائنا لأسرته متنمنين لهم الصبر والسلوان وللشعب المصرى والعربى خالص العزاء نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان، تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.