شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى ورشا مهدى وريم مصطفى ينعين الفنان سمير غانم: أسعد الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم ومشاهير مصر، وفاة الفنانة الكبير سمير غانم، الذى غادر عالمنا عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وعلى رأسهم الفنانة منة شلبى وريم مصطفى.

من جانبها قدمت الفنانة منة شلبى التعازى لأسرة الفنان والإعلامى رامى رضوان، عبر تويتر: "نسأل الله السميع العليم أن يوهبه الجنة ويوهبنا القبول والصبر ويوهبكوا الصبر والسكينة خالص تعازينا يا رامي".



منة شلبى

وقالت الفنانة الشابة ريم مصطفى عبر تويتر :"لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك، وداعاً أسطورة الفن العربي وراسم الضحكة والابتسامة في قلوب الملايين".



ريم مصطفى

وغردت الفنانة رشا مهدى عبر تويتر قائلة :"ربنا يرحم الأستاذ سمير غانم اللي أسعد الملايين.. يوم حزين جدا خالص تعازينا لأسرته و كل محبيه .. ربنا يجعل مثواه الجنة .. البقاء لله".



رشا مهدى

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون