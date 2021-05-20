شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وهنا الزاهد وكندة علوش عن رحيل سمير غانم: وداعًا صانع البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على نعى النجم الكبير سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وأعربت المطربة أنغام، عن حزنها لوفاة النجم سمير غانم، عبر حسابها بانستجرام، وكتبت قائلة :" هتوحشنا جدا ربنا يسعدك في الجنة زي ما اسعدتنا وداعا سمورة سمير غانم إلى رحمة الله".



أنغام

وقدمت الفنانة هنا الزاهد، التعازى في وفاة النجم سمير غانم، عبر انستجرام، قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته. و يصبر كل اسرته يارب الأسطورة سمير غانم".



هنا الزاهد عبر انستجرام

وكتبت الفنانة كندة علوش، عن وفاة النجم سمير غانم، عبر انستجرام، قائلة :"وداعًا حبيب الملايين.. الأسطورة صانع البهجة.. وداعاً للنجم الذي لايشبه أي نجم.. الكبير الذي أضحك الملايين وامتعهم على مدى ٦٠ عاما.. وداعاً أيقونة البهجة.. ستبقى صورتك وصوتك وايفيهاتك وأفلامك ومسرحياتك وفوازيرك محفورة في وجداننا وفي ذاكرتنا وستخلد مع ايقونات الفن..عزائي لدنيا وايمي وحسن ورامي ودعواتنا بالشفاء للرائعة الغالية دلال عبد العزيز".



كندة علوش

ونعى أحمد فهمى، عبر حسابه بموقع انستجرام، وفاة النجم سمير غانم قائلا:" الله يرحمك يا عم سمير أسطورة عظيمة ونجم كبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة".



أحمد فهمى عبر انستجرام

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.