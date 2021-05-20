شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ورزان مغربى ومصطفى خاطر ينعون الفنان سمير غانم: الفن خسر كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم ومشاهير مصر، الفنان الكبير سمير غانم، الذى غادر عالمنا عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وعلى رأسهم الفنانة نادية الجندى، ورزان مغربى.

ومن جهتها، نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندى الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها الرسمى بتويتر، قائلة: "فقد الفن واحد من أهم رموز الفن الكوميدي في مصر والعالم العربي سمير غانم ربنا يرحمه يارب، الفن خسر كتير برحيله فنان وإنسان لن يتكرر، خالص التعازى لكل الأسرة، وربنا يصبر دلال ودنيا وإيمى، وربنا يشفي دلال وتقوم بألف سلامة، ربنا يرحمك ويصبر أسرتك وكل محبيك".



نادية الجندى

فيما غردت الفنانة رزان مغربى عبر حسابها بتويتر، قائلة: "ورحل عملاق جديد عن عالمنا وداعًا يا ضحكة مصر .. وداعًا يا ملك الكوميديا .. الفنان العظيم سمير غانم، إنا لله وإنا اليه راجعون ".



رزان مغربى

فيما نعاه الفنان الشاب مصطفى خاطر، وقال عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لاحول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعاً أسطورة الكوميديا".



مصطفى خاطر

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان أن تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم سيقام غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.