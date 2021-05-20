شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية ناعية سمير غانم: سيظل فى وجدان الشعب المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان الراحل سمير غانم ووصفوه بأنه آخر ضوء من ثلاثى أضواء المسرح، مؤكدين أنه رحل عن دنيانا لكنه سيظل فى وجدان الشعب المصرى والعربى.. نجما أسعد الملايين بمختلف أعمارهم، ووجهت النقابة برئاسة نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر العزاء لأسرته متمنين لهم الصبر والسلوان، وللشعب المصرى والعربى خالص العزاء.
وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.
انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.