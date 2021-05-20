شكرا لقرائتكم خبر عن درة وهنا شيحة وأحمد السعدنى ينعون سمير غانم: أعظم أساتذة الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات حزينة نعى نجوم الفن النجم الكبير سمير غانم الذى توفى اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، إثر أزمة صحية والذى تربع على عرش الكوميديا لأكثر من 60 عاما كان خلالهم جزء من وجدان محبيه، ورسم البسمة على وجوه الملايين.

أعربت النجمة دينا الشربينى، عن حزنها الكبير لوفاة أسطورة الكوميديا سمير غانم، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "وغابت الضحكة الصافية البريئة مدرسة الكوميديا تغلق أبوابها لغياب أنجب وأعظم أساتذتها الأستاذ سمير غانم فى ذمة الله..الله يرحمه ويصبر أهله يارب".



دينا الشربينى

وقدمت الفنانة درة التعازى لأسرة الفنان الراحل سمير غانم عبر إنستجرام، قائلة: "وداعا النجم الكبير سمير غانم الذي يبقى في وجداننا بخفة روحه التي ليس لها مثيل وقد ترك بصمة في تاريخ الكوميديا المصرية والعربية. وشخصيا هو من أقرب الفنانين لقلبي وكان أبا طيبا حنونا لن أنساه من خلال صداقتي لدنيا وإيمي وكان قادرا على إثارة البهجة بمجرد ظهوره رحم الله النجم سمير غانم وأسكنه فسيح جنّاته. ببالغ الحزن والأسى العزاء لزوجته الحبيبة دلال عبد العزيز ولأخواتي دنيا وإيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد".



درة

وكتب الفنان أحمد السعدنى، عبر تويتر:"يعجز الكلام عن وصف الفنان والإنسان سمير غانم ربنا يرحمك يا حبيبي بقدر ما فرحتنا وضحكتنا ربنا يفرحك ويجعل مثواك الجنه يا رب".



أحمد السعدنى

ونعت الفنان هنا شيحة، الفنان الراحل سمير غانم، عبر إنستجرام، قائلة: "أستاذ سمير غانم.. رحلت عنا ولن ترحل ابداً.. احباؤك كثيرون حول العالم أجمع.. نشأنا ونحن نعرفك وتضحكنا من القلب ..اليوم نودعك جسداً فقط ولكن روحك ستظل دائما معنا ..باباي سمورة ..اللهم صبر بناتك دنيا وايمي وحبيبتك ديدي وكل احبائك علي فراقك يا رب".



هنا شيحة

وغردت الفنان روجينا، عن وفاة النجم الراجل سمير غانم، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون النجم الأسطورة العاشق للفن سمير غانم فى ذمة الله ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص التعازى للأسرة أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".



روجينا

وكان أعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم ستقام غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.