شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ناعيا سمير غانم: ترك موروثا كوميدياً لصنع البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان الكبير محمد صبحى، النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد فترة صراع مع المرض، مؤكدا أنه كان زميلا إنسانا محبا لكل زملائه، وترك لجمهوره الكبير فى العالم موروثا كوميديا لصنع البهجة والضحك والابتسامة.



الفنان الراحل سمير غانم

وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إنّا لله وإنا إليه رَاجعُون، الأستاذ والصديق والزميل والإنسان رحل عّنا اليوم وترك لنا ولجمهوره الكبير فى العالم موروثا كوميدى صنع البهجة والضحك والابتسامة، وما صنعته فى الفن كسبنا أكثر منه انساناً زميلاً مُحباً لكل زملائه.. ندعو الله أن يرحمك ويسكنك فسيح جناته وأن يُلهم أسرتك الغالية الصبر والسلون".



محمد صبحى

ورحل النجم الكبير سمير غانم، اليوم الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.