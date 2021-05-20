شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وهند صبرى وماجد المصرى ينعون سمير غانم: فنان من طراز نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على نعى النجم الكبير سمير غانم، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأعربت الفنانة هند صبري عن حزنها ونشرت صورة النجم الراحل وعلقت عليها بـ "فنان من طراز نادر كنت أشعر دائما أنه فرد من العائلة وهو من أكثر من كانوا يضحكوننا ويخرجونا من أي حالة نفسية بمجرد مشاهدة أي مشهد له.

فما نعى النجم محمد رمضان الفنان الراحل سمير غانم وعلق: الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا أستاذ سمير غانم امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام اتشرف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك".

أما النجم ماجد المصرى فطالب بالدعاء لسمير غانم قائلا "الله يرحمك ويغفرلك يا أستاذ.. برجاء قرأه الفاتحة".

كما حرص الفنان محمد فراج على الدعاء له قائلا "إنا لله و إنا إليه راجعون .. اللهم ارحمه رحمةً واسعةً واغفر له وثبته عند السؤال وارزقه بالجنة .. اللهم آمين".

وعلقت الفنانة بشرى الفنان الراحل: "البقاء لله ولا اله الا الله .. انا لله وانا اليه راجعون .. رحل رمز رموز الفن المصرى صانع البهجة وراسم الابتسامة على وشوش الشعب المصرى والعربى.. تاريخ طويل حافل بالأعمال الفنية الرائعة وعلى الصعيد الإنسانى إنسان استثنائي وزوج وأب محب لأسرته لم يعرف أو يسمع عنه غير كل خير.. رحل تاركا بصمة لا تتكرر فى القلوب ..الله يرحمك يا أستاذ سمير هتوحشنا بجد والزعل عليك زعل حقيقى وكبير وعميق لشخصك ولما تمثله من عبقرية فى البساطة الإنسانية والفنية على حد سواء.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفى ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه فى سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة