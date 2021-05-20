شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من أسرة سمير غانم يكشف إخفاء خبر وفاته عن الفنانة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم، أن النجمة دلال عبد العزيز لم تعرف خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم حتى كتابة هذه السطور، خوفا من تدهور حالتها الصحية، إذ ترقد فى المستشفى حاليًا لتلقى العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط .

وأعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم ستقام غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.