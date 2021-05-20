شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ناعيا سمير غانم: وداعا حمايا الغالى وأطيب إنسان قابلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان حسن الرداد حماه النجم سمير غانم الذى توفى منذ قليل عن عمر ناهز 84 عاماً بعد وعكة صحية، مؤكدا أن الوفاة ليست بسبب فيروس كورونا.



حسن الرداد

وكتب الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع إنستجرام "إنا لله و إنا اليه راجعون .. وداعا حمايا الغالى وأطيب إنسان قابلته فى حياتى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله.. ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا".

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفى ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه فى سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.