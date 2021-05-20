"المتحدة" تنعى سمير غانم وتعرض أعماله على قنواتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، بخالص الحزن والأسي، الفنان الكبير سمير غانم والذي قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، في بيان صحفي أن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير على خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة عرض أعمال سمير غانم على مدار اليوم، وذلك تخليدا لأعماله الرائعة.

كان الفنان حسن الرداد، زوج ابنته إيمي، أكد أن سبب وفاة سمير غانم ليس كورونا. ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنان الراحل، من أحد المستشفيات بالمهندسين، غدًا على أن تؤدى صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير بالتجمع، وسيتم دفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وسيقتصر العزاء على المقابر.