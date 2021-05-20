نقابة المهن الموسيقية تنعى سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٨٤ عاما.

وجاء في البيان: "تنعي نقابة المهن الموسيقية ونقيبها أمير الغناء العربي هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية، الفنان الكبير الراحل سمير غانم آخر ضوء من ثلاثي أضواء المسرح".

وأكدت نقابة الموسيقيين أنه رغم رحيل الفنان الكبير سمير غانم عن دنيانا إلا أنه سيظل في وجدان الشعب المصري والعربي نجما أسعد الملايين بمختلف أعمارهم.

واختتمت النقابة بيانها قائلة: "رحم الله الفنان سمير غانم وعزاؤنا لأسرته متمنين لهم الصبر والسلوان، وللشعب المصري والعربي خالص العزاء"

النجم الكبير سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أشهر نجوم الكوميديا، وترك الفنان الراحل إرثا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله في السينما "الرجل الذي عطس"، وفي المسرح "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون".