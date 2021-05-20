بالفيديو: دلال عبدالعزيز تبكي خلال كلمة سمير غانم في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كُرم الفنان سمير غانم في 21 نوفمبر عام 2017 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ39 ومُنح جائزة تحمل اسم الفنانة الكبيرة "فاتن حمامة".

وخلال حفل الافتتاح صعد غانم على المسرح لاستلام الجائزة وتوجيه كلمة للحضور، وسرد قصة قصيرة قال فيها إن أثناء مشاهدته إحدى حفلات جوائز الأوسكار، لحظة تسلم الممثل الأمريكي كريستوفر بلامر الجائزة والذي بلغ من العمر 80 عاما، قائلا: "تلميذنا في شبابنا مسك بالجائزة في يده وقال 80 سنة وأنا منتظرك".

وأضاف: "أنا مش هقول زيه بس هقول 5 سنوات وأنا مستنيها"، وخلال تواجده على المسرح إلتقطت الكاميرات لقطات للفنانة دلال عبدالعزيز وهي تبكي متأثرة بكلمة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

ورحل الفنان سمير غانم اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، إذ شهدت حالته الصحية تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات.

الفنان سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيبها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".