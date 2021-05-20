أيمن بهجت قمر ناعيًا سمير غانم: "وداعًا يا ألطف واحد جابته مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ونشر "بهجت"، صورة للراحل سمير غانم عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وعلق: "وداعًا يا ألذ ويا أظرف ويا ألطف واحد جابته مصر، البقاء لله".

وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير قد شهدت تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات.

الفنان سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيبها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".