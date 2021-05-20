"آنستونا".. رحلة ثلاثي أضواء المسرح تنتهي برحيل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلة فنية كانت من أنجح التجارب الفنية؛ ففرقة ثلاثي أضواء المسرح تخطت كونها فرقة استعراضية؛ حيث ظهرت مطلع الستينيات من القرن الماضي، لتصبح علامة مضيئة في تاريخ الفن العربي.

في البداية أسس الفرقة الفنان الضيف أحمد الذي آمن إيمانا كبيرا بما يقدمه، وبفضل إيمانه العميق بالفرقة، كُتب لها النجاح حتى يومنا هذا.

أعضاء الفرقة هم الضيف أحمد، وهو العقل المدبر ودينامو الفرقة، إلا أن رحيله بأزمة قلبية عام 1970 أدى لتوقف نشاط الفرقة وإن احتفظ "جورج" و"سمير" بتجارب مشتركة، إلا أن رحيل "الضيف" كان بمثابة النقطة الفارقة، خاصة أن مرحلة البحث عن بديل كانت صعبة.

العضو الثاني في الفرقة هو الفنان جورج سيدهم، الذي كان يمتلك كاريزما خاصة وحضور طاغي على خشبة المسرح، و"جورج" الذي رحل عن عالمنا العام الماضي لم يتوقف عن نشاطه الفني إلا بعد إصابته بجلطة استلزمت ابتعاده عن الفن.

العضو الثالث الفنان سمير غانم وهو روح الفرقة ورمز الكوميديا السهلة دون تعقيد أو محاولة إبراز قدرات خارقة لـ"إضحاك" الجمهور، فبمجرد مشاهدته ترتسم البسمة على الوجوه، ليلحق برفيقيه اليوم بعد رحلة فنية حافلة.

وبوفاة سمير غانم اليوم تنتهي رحلة ثلاثي أضواء المسرح، إلا أنها ستبقى خالدة، رغم رحيل "الأحبة".