تعرف على موعد ومكان عزاء سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن عزاء الفنان الكبير سمير غانم يقام غدا الجمعة.

وأكد "مكرم" في تصريح خاص لمصراوي، أن العزاء يقتصر على مقابر الأسرة بمدينة نصر، بمقابر الوفاء والأمل.

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

الفنان الكبير من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".