فطوطة ونظارات وامرأة بشارب.. أشياء غريبة اشتهر بتقديمها سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل كان يستطيع أن ينتزع الضحكات بمجرد إلقاء كلمة واحدة، فهو قادر على رسم الابتسامة على شفاه الجمهور بمجرد ذكر اسمه، فاسمه مقترن بالكوميديا والفكاهة ونكهة مميزة في التلقائية وفن الأداء.

فلسفته هي رسم الابتسامة على الوجوه، ليس بالضرورة أن يكون الأمر "معقدا وعميقًا"، فالبساطة هي عنوانه والشعار الذي حمل رايته طيلة سنوات عديدة تجاوزت نصف القرن في عالم الفن.

النجم الكوميدي الكبير سمير غانم استطاع أن يأسر قلوب محبيه من المحيط للخليج، فنجده من أكثر الفنانين انتشارا في الوطن العربي، فقدم عروضا فنية في جميع البلدان العربية، ليصبح سمير غانم هو "ملك الكوميديا".

في مشواره الفني شخصيات و"كاراكترات" وأشياء لم يفعلها سواه، ليترك بذلك ."ماركة مسجلة" باسمه في عالم الفن

ومن أبرز الأشياء التي لا يفعلها سوى سمير غانم:

فطوطة

خلق سمير غانم شخصية، جعلته يعيش بيننا حتى اليوم، هي فطوطة، قصير القامة المرتدي بدلة خضراء، شعر منكوش، حذاء أصفر كبير للغاية، نبرة صوت مثيرة للضحك، كل هذه الأشياء كونت "فطوطة"، الشخصية التي قدمها الفنان الكبير في فوازير تحمل نفس الاسم عام 1982، لتحقق نجاحًا كبيرا لدرجة حمست صناع الفوازير على تقديمها مرة أخرى بعد 3 سنوات.

الفنان الكبير يعتز بهذه الشخصية اعتزازا كبيرا، فهي شخصية مرحة، ذكية، خيالية، لها القدرة على المرور لقلوب الجمهور بسلاسة، ولا نستطيع أن نتخيل أن يقدم "فطوطة" أحد إلا سمير غانم.

امرأة " بشنب"

قدم عدد من نجوم الكوميديا شخصية المرأة، أبرزهم إسماعيل ياسين، عادل خيري، عادل إمام، عبدالمنعم إبراهيم، فؤاد المهندس، وغيرهم، إلا أن المرأة التي ابتكر ملامحها سمير غانم، ظهرت بشارب عريض دون مكياج، تضع في شعرها ورد وزينة تتحرك وتتساقط منها المياه، ترتدي "زجاجات مياه" في صدرها تطلق منها النيران، إمرأة تتحدث بصوت ناعم، بمجرد النظر إليها لا يستطيع أحد تمالك نفسه من الضحك.

رقص

ضمن أحداث فيلم "أميرة حبي أنا"، ظهر الفنان الكبير وهو يرقص في أحد الاستعراضات بطريقة مميزة، وهذا الفيديو يتم تداوله حتى الآن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر يرقص بطريقة مميزة وكوميدية في عدد من .الأعمال أبرزها "البعض يذهب للمأذون مرتين"

نظارات

يظهر سمير غانم دائما وهو يرتدي نظارات مميزة، غريبة الشكل، تضفي مزيد .من الكوميديا على ما يقدم، وتتماشى مع "تميزه" فيما يقدم

العطسة

"الرجل الذي عطس" يعتبر واحدا من أشهر أفلامه، فعطسته المميزة لا ينساها جمهوره، ويستطيع بمجرد أن يعطس مرة واحدة، أن يضحك كل من يسمع "عطسة سمورة".

مشية مميزة

عطسة مميزة، ونظارات مميزة، ونبرة صوت مميزة، وكذلك مشية مميزة يقدمها من حين لآخر في أعماله سواء مسرحية أو سينمائية، حتى إن هذه .المشية قلدها البعض، وعرفت باسم "مشية سمير غانم"

ملابس غريبة

يظهر عادة وهو لا يرتدي ربطة عنق، ولا يتقيد بملابس رسمية في المناسبات، حتى إنه نادرا ما يظهر ببدلة رسمية، فهو يرتدي ملابس معينة، بإكسسوارات وساعات يد وكأنها صنعت له.