خاص| تعرف على موعد ومكان جنازة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم والذي وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وقال "مكرم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الجنازة ستُشيع ظهر غد بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن تتلقى أسرته العزاء بمقابر "الوفاء والأمل" مقابر الأسرة بمدينة نصر.

وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير قد شهدت تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات.

الفنان سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيبها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".