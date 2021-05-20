وزيرة الثقافة: عبقرية سمير غانم رسمت صفحات من البهجة في تاريخ التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير سمير غانم الذي غيبه الموت اليوم 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما.

وقالت في بيان صحفي إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة، والذي رسم صفحات من البهجة في تاريخ الأداء التمثيلي، وأشارت أن أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة، شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج في كلية الزراعة جامعة الأسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .