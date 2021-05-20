"تصفيق الناس عندي أغلى من كنوز الدنيا".. وداعًا سمير غانم أحد عظماء الكوميديا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المذيع رامي رضوان خبر وفاة الفنان سمير غانم والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بعد صراع قصير مع المرض، استدعى نقله الفترة الأخيرة إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وفي أول تعليق له، كتب رامي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي".

الفنان الراحل سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية الشهيرة.