سينتيا خليفة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لم أخف من أدوار الشر في “حرب أهلية” و”ضد الكسر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 8:14 مساءً

تعيش الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة سعادة كبيرة بعدما نجحت في المشاركة في عملين مصريين هما “حرب اهلية” و”ضد الكسر” اللذين عرضا في شهر رمضان وهما من انتاج شركة “العدل غروب”، ورغم انها قدمت فيهما دورين شريرين لكن الجمهور تابع ادائها بشغف. فماذا تقول سينتيا خليفة عن مشاركتها في هذين العملين لـ”صوت بيروت انترناشونال”؟ اشكر الله ان الجمهور تابع “حرب اهلية” للنجمة الكبيرة والمميزة بكل شيء يسرا و “ضد الكسر” للنجمة نيللي كريم ومشاركتي في هذين العملين اسعدتني جدا.

اكدت سينتيا ان ما جذبها للمشاركة في “حرب اهلية” هو الدور نفسه لانه مركب وشغفي في التمثيل يحثني على تقديم مثل هذه الشخصيات. كما ان وقوفي الى جانب يسرا امر مهم جدا في مسيرتي الفنية وتحديدا لبدايتي في مصر. كما ان تعاملي مع كل فريق العمل وتحديدا المنتج جمال العدل كلها عوامل ساهمت بقبولي لشخصية نادين الشريرة.

وعن رد فعل الناس تقول ” لقد كانت ردات فعل الجمهور على دوري في المسلسلين اكثر مما توقعت وانا لعبتهما للاخر والحمد الله راضية عن النتيجة جدا اذ اني في “ضد الكسر” ايضا قدمت شخصية “مايا” الخائنة لكنها لم تعذبني كما شخصية “نادين”.

وعن اعمالها الجديدة تؤكد انها ستحل ضيفة شرف في فيلم “احمد الفيشاوي” كما بدأت تصوير مسلسل مع عمرو سلامة سيعرض على شاهد من تاليف محمد حفظي. ووقعت عقداً مع شركة “صباح اخوان” سيبدأ تصويره قريبا من بطولة ياسمين رئيس.

اما الاعمال التي تابعتها في رمضان فقالت ان الوقت لم يسمح لها الا بمتابعة “حرب اهلية” و”ضد الكسر” بسبب انشغالها طوال الشهر في التصوير، ومع ذلك تسنى لها مشاهدة بعض حلقات من “خلّي بالك من زيزي” لمحمد ممدوح وامينة خليل و”لعبة نيوتن” لمنى ذكي ومحمد فراج.

وماذا تعني لها الخيانة توضح سينتيا خليفة “ان الخيانة من اصعب المشاعر بالاضافة الى الكذب لان ان تثقك بشخص معين ثم يغدر بك امر صعب.

اما ما هي اجمل المناطق التي اعجبتها في مصر فقالت، احب مصر، خاصة منطقة سيناء والغردقة والجونة وشرم الشيخ وهذه المناطق كلها على البحر كوني اعشقه.

وعن اتقانها للهجة المصرية تؤكد سينتيا خليفة انها حجزت نفسها في المنزل لمدة خمسة ايام واستعانت باستاذ باللهجة حتى يساعدها والحمد الله استطاعت ان تتقنها ولم يظهر الفرق على الشاشة.