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تسعة مليارديرات جدد في العالم بفضل لقاح كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

ثروة- تعبيرية

رغم الويلات والتداعيات الكارثية لتفشي فيروس المستجد على جميع الجوانب الحياتية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، إلا أن هناك أشخاصاً استفادوا بشكل كبير من تفشي الفيروس .

كشفت منظمة “أوكسفام”، مؤخرا، أن اللقاحات التي جرى تطويرها ضد ، ساهمت في بروز تسعة مليارديرات جدد في العالم، أي من تخطت ثروتهم مليار دولار.

وبحسب المنظمة التي اعتمدت على بيانات مجلة “فوربس”، فإن ثروة هؤلاء الأشخاص وصلت إلى 19.3 مليار دولار.

ومن بين هؤلاء الأثرياء؛ المدير العام الفرنسي لشركة موديرنا، سيفان بانسل.

وصعد هؤلاء المليارديرات بفضل الأرباح الهائلة التي تم جنيها في قطاع الصيدلة، في ظل انتشار الوباء الذي أحدث هلعا غير مسبوق في العالم وزاد الإقبال على التطعيم.

وتشير أوكسفام، وهي منظمة غير الحكومية، إلى أن هذه الثروة التي تمت مراكمتها تكفي لتلقيح أكثر من الدول الأكثر فقرا في العالم.

وتشير الأرقام إلى أن الدول الأقل دخلا في العالم لم تتلق سوى 0.2 في المئة من إجمالي اللقاحات التي إنتاجها في العالم.

ووصلت ثروة المدير العام لشركة “موديرنا” إلى 4.3 مليار دولار، في حين بلغت ثروة المدير العام المؤسس لشركة “بيونتك”، أوغور شاهين، حوالي 4 مليارات دولار.

ولا تسلم هذه الأرقام من الانتقادات، لأن مدافعين عن العدالة الاجتماعية، ينادون بتمكين الدول الفقيرة بدورها من التطعيم.

والناشطة في منظمة أوكسفام، ساندرا لوت فرنانديز، إن عددا من هذه اللقاحات حصلت على دعم حكومي، وتبعا لذلك، يجب أن تكون في متناول الجميع.

ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالاحتكار الحالي للقاحات، بينما تركز الدول الغنية والمتقدمة على تلقيح شعوبها أولا قبل المرور إلى تقديم المساعدة لدول أخرى فقيرة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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