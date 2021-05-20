فيديو: سمير غانم.. 6 محطات صنعت شهرة "ملك الفوازير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاع الفنان المصري الراحل سمير غانم، العبور لقلوب الجماهير بخفة ظله، وأدائه التمثيلي المختلف.

سمير غانم.. "صانع البهجة" الذي أسكته كورونا

وعندما نتأمل سجله الفني نكتشف أنه اختار الكوميديا منهجا له، وبمرور الأيام وتعدد التجارب الفنية الناجحة أصبح مصدرا للبهجة، وراح جمهوره العريض يناديه بأسماء الشخصيات الرائعة التي جسدها على شاشة السينما والتليفزيون والمسرح، فهو "مسعود" في مسرحية المتزوجون و"فطوطة" ملك الفوازير.



وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على 6 أعمال فنية صنعت نجومية وشهرة سمير غانم.

طبيخ الملايكة

تخرج سمير غانم في كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، وعقب التخرج قرر احتراف التمثيل، واستطاع بمعاونة صديقيه "جورج سيدهم، والضيف أحمد " تكوين فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" ولمع اسم سمير غانم مع أول عرض قدمته الفرقة والذي حمل اسم" طبيخ الملايكة" إنتاج عام 1964.

30 يوم في السجن

شارك سمير غانم في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية أثناء وجوده بفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" وكان ظهوره مرتبطا بتقديم أدوار كوميدية أو اسكتشات غنائية خفيفة، ومن الأفلام التي ساهمت في انتشاره فيلم"30 يوم في السجن" بطولة فريد شوقي ومديحة كامل ومحمد رضا، وتم عرضه عام 1966.

المتزوجون





من أهم الأعمال في تاريخ المسرح المصري، إذ حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها للجمهور، وتضاعف حجم نجاحها بعد تسجيلها وعرضها على شاشة التليفزيون.

وشارك في بطولتها بجانب سمير غانم، الفنان جورج سيدهم والفنانة القديرة شيرين والراحل نجاح الموجي، وعرضت هذه المسرحية لأول مرة عام 1978.



أهلا يا دكتور





جمعت هذه المسرحية بين سمير غانم وجورج سيدهم، وتم إنتاجها عام 1981.

تدور أحداث المسرحية حول الوسط المهني للأطباء في سنوات الانفتاح الاقتصادي في مصر وتنتقد الظواهر المتعلقة بهذا الوسط، وخلال العمل في هذه المسرحية تعرف سمير غانم على دلال عبد العزيز، ونشأت بينهما قصة حب رائعة، ثم حدث الزواج.



حكاية ميزو

مسلسل كوميدي، إنتاج عام 1977 بطولة سمير غانم وفردوس عبدالحميد وإسعاد يونس وحسين الشربيني ونعيمة وصفي وسامي فهمي، من تأليف لينين الرملي وإخراج محمد أباظة.

تدور قصة العمل حول معتز أبو العز والشهير باسم"ميزو" شاب مستهتر ورث عن أبيه ثروة، أنفقها في اللهو ومطاردة الفتيات، ما أدى إلى إفلاسه، ليتعرف عن طريق الصدفة على"نفيسة" الفتاة الغنية الساذجة فيحاول أن يستميلها نحوه ويخدعها باسم الحب.

فوازير فطوطة





سطع نجم سمير غانم في مرحلة ثمانينيات القرن الماضي بشكل واضح، ما دفع التليفزيون المصري للرهان عليه، وأسند له بطولة فوازير شهر رمضان.



وفي عام 1983، قدم فوازير بعنوان "فطوطة والأفلام" والتي حققت نجاحا كبيرا، الأمر الذي شجعه على تكرار التجربة عدة مرات، وتحت عناوين مختلفة مثل" فطوطة والشخصيات" إنتاج 1986، وفوازير"أهل المغني" وفوازير" المتزوجون في التاريخ".

وفي مايو 2021، أصيب الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثره فقد القدرة على التنفس، وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، وشيئا فشيئا ساءت حالته الصحية، وارتبكت وظائف الكلي، وفي لحظة حزينة فارق صانع البهجة الحياة، السبت، تاركا حزنا كبيرا في قلوب محبيه.