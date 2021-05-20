خبيرة لغة جسد تكشف وجود خلاف بين بطلي "فريندز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الإعلان التشويقي للحلقة الخاصة من مسلسل (Friends- فريندز) الجمهور لمحة مما عليهم أن يتوقعوه في العرض المنتظر بشدة.

ونشرت شبكة البث الإلكتروني HBO مقطع تشويقي لأبطال العمل: ليزا كوردو وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس ومات لوبلان وماثيو بيري وديفيد شويمر يجتمعون مجددًا لأول مرة منذ 17 عامًا للحديث عن الذكريات.

وفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، يستضيف المذيع جيمس كوردن أبطال العمل للحديث عن لقطات مميزة في كواليس العمل وقراءة مقاطع كلاسيكية من المسلسل علقت في الذاكرة.





وأثار الإعلان التشويقي حماس الجمهور من جانب، واهتمام خبراء لغة الجسد من جانب آخر، حيث كشفت الخبيرة جودي جيمس عن وجود صراع بين اثنين من أبطال المسلسل.

ولفتت جودي، النظر إلى أن التناغم بين الممثلين مشابه لعلاقتهم في المسلسل إلى حد كبير، رغم مرور 17 عامًا على طرح آخر حلقات العمل في 2004.





وتابعت: ولكن العناق الغريب بين النجمين ديفيد شويمر (روس) ومات لوبلان (جوي) يشير إلى أن العلاقة بينهما ليست بنفس التناغم.

وقالت جودي: "إن العناق بين النجمين يبدو حاد، وتشير لغة جسدهما إلى وجود خلاف، ليس هذا فحسب ولكن طريقة تواصلهما ومقاطعة أحدهما الآخر لإلقاء النكات، كل ذلك إشارة إلى وجود اضطراب".





وأضافت: "في البداية يقبل مات بأيد مفتوحة لعناق ديفيد، بينم يقابله الأخير بوقفة جامدة وأيدي متباعدة".

ولاحظت جودي، أن الممثل مات لوبلان (جوي) هو الأقل اهتمامًا بحلقة لم الشمل، كونه أقل انخراطًا مع المجموعة في الحديث.

وتعرض حلقة لم الشمل من "فريندز" على شبكة HBO في 27 مايو/أيار المقبل.