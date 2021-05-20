سمير غانم.. "صانع البهجة" الذي أسكته كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول الشاعر أحمد شوقي "الناس صنفان.. موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء".. وإلى الصنف الثاني ينتمي الفنان المصري الراحل سمير غانم.

واستطاع سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، أن يحجز لنفسه مكانا في قلوب الجماهير، حيث صنع أعمالا فنية خالدة، تضمن له البقاء حيا رغم الرحيل.

لم يكن طريق سمير يوسف غانم، الشهير بـ"سمير غانم" مفروشا بالورود، أو خاليا من المنغصات، حيث ولد في 15 يناير 1937، بمنطقة عرب الأطاولة، بمحافظة أسيوط، وأرادت له الأسرة أن يكون ضابطا، أسوة بوالده ضابط الشرطة الملتزم.





ورضخ "سمورة" لرغبة أسرته في البداية، والتحق بكلية الشرطة بالفعل، ولكنه لم يستطيع الاستمرار، ورسب عامين متتاليين، لأنه كان يحلم بالوقوف على المسرح والعمل بالتليفزيون.

التحق "فطوطة" بعد ذلك بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وأعلن عن موهبته الفنية على مسرح الجامعة، ومن خلال المشاركة في عدد من العروض الفنية، تعرف على "وحيد سيف و عادل نصيف" وتمنى الثلاثي تكوين فرقة مسرحية تجذب الأنظار وتحدث طفرة في عالم المسرح، ولم يكتمل الحلم بسبب صعوبة انتقال وحيد سيف من الإسكندرية إلى القاهرة بصورة مستمرة، وسفر صديقهم الثالث إلى بلجيكا.





لم يهدأ سمير غانم وتحول حلمه لواقع ملموس، بعدما التقى "الضيف أحمد وجورج سيدهم" وأسس معهما فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وفي عام 1964، قدمت الفرقة أول عروضها "طبيخ الملايكة".

وتوالت عروض الفرقة المسرحية ومنها "حدث في عزبة الورد، وحواديت، والراجل اللي اتجوز مراته"، كما تألقت الفرقة في تقديم اسكتشات كوميدية، ولكن لم تستمر حالة التوهج والنجاح كثيرا، إذ توفي"الضيف أحمد" عام 1970 وتم حل الفرقة.





وترك "سمورة"المسرح واتجه للسينما وقدم عبر شاشتها عددا كبيرا من الأفلام الكوميدية، وشارك عادل إمام ومحمود عبدالعزيز أفلاما مهمة.

وعلى شاشة التليفزيون تألق في تقديم فوازير رمضان، وقدم شخصية "فطوطة" الشهيرة" صاحبة الظل الخفيف والجسم والملابس الغريبة، ومن أبرز عناوين الفوازير التي قدمها" المضحكون، وأهل المغني".





ولم يبتعد سمير غانم عن المسرح فترة طويلة، حيث عاد للتمثيل بجوار صديقه جورج سيدهم وقدما معا عددا من العروض أبرزها "المتزوجون" إنتاج 1978، و"أهلا يا دكتور".

وقدم "سمورة" عبر شاشة السينما ما يقرب من 150 فيلما منها "أميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الأتوبيس، و30 يوم في السجن، والمجانين الثلاثة"، كما قدم 65 مسلسلا أبرزها "حكاية ميزو، والكابتن جودة، وأهلا فطوطة"، ويضم سجله الفني 39 مسرحية أشهرها "فارس وبني خيبان، وأخويا هايص وأنا لايص".





وبقدر حبه وعشقه للفن، اهتم سمير غانم بتكوين بيت وعائلة وتزوج من الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد قصة حب جمعت بينها أثناء عمله معها في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب "دنيا وإيمي" اللتان ورثتا موهبة فنية خالصة.

وفي مايو 2021، أصيب الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثره فقد القدرة على التنفس، وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، وشيئا فشيئا ساءت حالته الصحية، وارتبكت وظائف الكلي، وفي لحظة حزينة فارق صانع البهجة الحياة، السبت، تاركا حزنا كبيرا في قلوب محبيه.



