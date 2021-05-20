مخرجان من أصول عربية ينفذان الفيلم المنتظر "الفتاة الوطواط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرجان من أصول عربية عادل العربي وبلال فلاح عن بدء العمل على إخراج الفيلم المنتظر (Batgirl) "الفتاة الوطواط".

ووفق موقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، تعاقد المخرجان البلجيكيان من أصول مغربية مع شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائي وشركة دي سي للإشراف على الفيلم الجديد.

الفيلم من تأليف كريستينا هودسون، ويتناول قصة البطلة الخارقة باربرا جوردون ابنة، مفتش الشرطة الهمام بمدينة جوثام جيمس جوردون.

وأشار الموقع، إلى أن شخصيات مختلفة شاركت في عالم باتمان للقصص المصورة، إلا أن أكثرهم تميزًا وشعبية لدى الجمهور، هي شخصية المفتش جوردون، والتي ظهرت في القصص المصورة لأول مرة عام 1961.





وذكر الموقع، أن شخصية الفتاة الوطواط ظهرت على الشاشة التلفزيونية من قبل عام 1960، وقدمتها الممثلة إيفون كريج.



وظهرت الفتاة الوطواط على الشاشة الفضية قديمًا عام 1997، في فيلم 'Batman & Robin (باتمان وروبن)، وقامت بأدائها الممثلة أليسيا سيلفرستون.

وأضاف الموقع، أن هناك احتمالية لطرح الفيلم على شبكة البث الإلكتروني HBO فور الانتهاء منه.



