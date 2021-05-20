وداعا "سمورة".. كورونا يُغيب سمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنان المصري سمير غانم، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وستؤدى صلاة الجنازة على الجثمان بعد صلاة يوم الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر.

وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الممثلة دنيا سمير غانم، عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا حبيبي"، مرفقا تغريدته بصورة للممثل والكوميدي الشهير الذي أدخل نهاية نيسان/أبريل إلى المستشفى جراء فشل كلوي ناجم عن إصابته بكورونا.

وتأكدت منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت إصابة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ووالدها، ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.

وتم نقل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز مستشفى خاصا في محافظة الجيزة أواخر أبريل الماضي.

ولد سمير غانم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1937 بمحافظة أسيوط، بصعيد مصر، وعقب اتمامه دراسته الثانوية التحق بكلية الشرطة متأثرا بوالده ضابط الشرطة، إلا أنه بسبب رسوبه لمدة عامين متتاليين تم فصله من الكلية، ليعاني من فترة صعبة، قبل أن يلتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، التي كانت المهد الذي احتضن بداياته الفنية من خلال نشاط التمثيل بالجامعة.



وعقب تخرجه في الستينيات من القرن العشرين، أسس سمير غانم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" في الإسكندرية، مع الفنان وحيد سيف وممثل آخر يدعى عادل نصيف، ومع الوقت انسحب من الفرقة وحيد سيف وعادل نصيف لينضم لها الثنائي جورج سيدهم والضيف أحمد ليصنعا مع سمير غانم المجد الذهبي للفرقة.

وقدمت الفرقة عدة أفلام واسكتشات كوميدية ناجحة أشهرها "كوتوموتو" و"شفت الحليوة".

كما قدمت الفرقة عدداً من المسرحيات منها "حدث في عزبة الورد"، "الراجل اللي أتجوز مراته" ، "حواديت"، والأفلام مثل "المجانين الثلاثة" و"30 يوم في السجن".

وظلت فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" في أوج مجدها حتى توفى الضيف أحمد بشكل مفاجئ عام 1970.

وبعد وفاة الضيف أحمد قرر غانم وسيدهم عدم الاستعانة بأي فنان آخر مكانه وقدما معاً عدة أعمال مسرحية أشهرها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور". .

وفي الثمينينات تعرف سمير غانم على الفنانة دلال عبد العزيز خلال تقديمهما مسرحية "أهلا يا دكتور" ليقع في حبها ويتزوجها وينجب منها ابنتيه اللتين ورثتا منه خفة الظل وموهبة التمثيل، دنيا وإيمي.