الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مع رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي سبل تعزيز العلاقات.

وجاء لقاء مطر سالم الظاهري بفرانسواز دوماس في مقر وزارة الدفاع الإماراتية، حيث بحثا علاقات الصداقة ومجالات التعاون القائمة بين البلدين في كافة الجوانب وخاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والسعي إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.



استعرض الطرفان مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات وآخر المستجدات والتطورات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

والأربعاء، بحث الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع وفد برلماني فرنسي تترأسه فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات وفرنسا.

وتباحث الجانبان خلال زيارة الوفد الفرنسي لمقر المجلس الوطني بأبوظبي، حول علاقات البلدين بما يواكب العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوه الجانبان بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تأسست منذ قرابة خمسين عاما على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة وشددا على أهمية رفع مستويات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين من خلال تبادل الزيارات وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون البرلماني