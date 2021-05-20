شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الجائحة.. مهرجان كان يرف شعار "stay safe" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مهرجان كان السينمائى لافتة "ابق آمنًا" “stay safe”، وذلك تماشيا مع بروتوكولات الحد من انتشار فيروس كورونا، لحضور المهرجان وسط الجائحة التى تضرب العالم حاليا.

ستشمل بروتوكولات المهرجان الذى من المقرر أن يستمر من 6 إلى 15 يوليو، أغطية الوجه الإلزامية، وقوائم الانتظار المعاد تنسيقها والتداول لضمان التباعد الاجتماعى، وخدمة كونسيرج طبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومركز فحص Covid-19 لإجراء الاختبارات.

وجميع القرارات المتعلقة ببروتوكولات الوصول إلى المهرجان (اختبارات Covid-19 ، وفحوصات درجة الحرارة ، وما إلى ذلك) وقيود السعة سيتم تحديدها في أقرب وقت بناءً على توصيات الحكومة والسلطات المحلية، حسبما نشر موقع deadline.

وتم تأجيل المؤتمر الصحفى للدورة 74 من مهرجان كان السينمائى حتى 3 يونيو هذا العام، والسبب في التأخير هو كثرة الأفلام التي تم تقديمها للمهرجان، حيث يتوقع المسؤولون أن تكون المسابقة أكبر من المعتاد هذا العام.

ومن المقرر أن يُفتتح الحفل بالدراما الجديدة "أنيت" للمخرج الفرنسي "ليوس كاراكس" يوم 6 يوليو.

وعند الإعلان عن العرض الأول ، قال مدير مهرجان كان "تييري فريمو" : "لم نكن نحلم بلم شمل أجمل مع السينما والشاشة الفضية، في قصر المهرجانات حيث تأتي الأفلام لتأكيد روعتها".

ومن المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة التحكيم المخرج السينمائي الأمريكي "سبايك لي"، حيث تم تعيينه رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان كان في يناير 2020 ولكنه لم يتولى المنصب بسبب إلغاء الحدث.