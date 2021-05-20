شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخر العوضى وياسمين عبد العزيز من شائعة انفصالهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارالفنان أحمد العوضى، جدلا واسعا أمس الأربعاء، بعد نشره بوست عبر حسابه على فيس بوك، حيث كتب فيه: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك"، وتداوله البعض أنه انفصل عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ورد الفنان أحمد العوضى على الأخبار التي تم تداولها أمس الأربعاء معلقا على شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، حيث سخر منها على طريقته الخاصة، كما علقت ياسمين عبد العزيز هي أيضا على أخبار انفصالهما بشكل كوميدى وكتبت معقولة، لتعبر عن اندهاشها من سرعة تداول الشائعات والأخبار غير الصحيحة.

وقدم الزوجان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، في موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "اللى ملوش كبير"، وحازعلى إعجاب قطاع عريض من المشاهدين لقصة حب غزل والخديوى.

يذكرأن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدورأحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.