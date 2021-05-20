شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مسحة سمير غانم ودلال مازالت إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز غير مستقرة، حيث أجرى كل منهما مسحة، ولكن نتيجتهما إيجابية، حسبما صرح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، قائلاً: " دلال عبد العزيز تحت الرعاية ونتمنى لها الشفاء العاجل.. وإن شاء الله تكون مستقرة".

وعن حالة الفنان الكبير سمير غانم قال:"مازال لديه خلل فى وظائف الكلى ونتمنى له الشفاء العاجل".

وتمني عدد من الفنانين والجمهور الشفاء العاجل لسميرغانم ودلال عبدالعزيز، أن يصلوا لمنزلهم في أقرب وقت.

يذكر أن دنيا سميرغانم شاركت جمهورها ومتابعيها دعواتها لوالديها الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وطالبتهم الدعاء لهما، وكتبت على حسابها بـ"إنستجرام": "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفى كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إنى أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربى أرح ثم هوّن ثم اشفى كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شىء قدير، يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه".

وفى السياق ذاته، كشف الإعلامى رامى رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، فى برنامجه "مساء دى إم سى"، قائلا: "إننا فى أشد الحاجة للدعاء لهما".

وتابع رضوان: "القدر لا يغيره إلا الدعاء ونرجو منكم الدعاء حتى يتقبل الله منكم ويتم شفاؤهما على خير".