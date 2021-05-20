شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "للإيجار" بدور العرض السينمائى الأربعاء المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالقائمون على فيلم "للإيجار" للنجم خالد الصاوى، طرح العمل بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 مايو، على أن يتم إقامة عرض خاص للفيلم بأحد المولات الشهيرة، وذلك بعدما تأجل طرح الفيلم أكثر من مرة بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمى للعمل.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتصدر خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل البوستر الرسمى للعمل

الفيلم تدور أحداثه في إطارتشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضورجمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضرمن صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال.