شكرا لقرائتكم خبر عن مع الإعلان عن حلقة "لم الشمل"..شاهد كيف تغير نجوم Friends من 1994 إلى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر جميع أعضاء فريق Friends الستة معًا مرة أخرى، حيث تصدر النجوم غلاف العدد الأخير من مجلة People قبل العرض الخاص لحلقة "لم الشمل"، والذي يظهر تغيرا كبيرا في ملامحهم جميعا عن الماضي.



Friends

وظهر علي الغلاف النجوم جنيفر أنيستون ، كورتيني كوكس ، ليزا كودرو ، مات ليبلانك ، ديفيد شويمر وماثيو بيري - الذين اشتهروا في المسلسل الذي استمر من 1994 إلى 2004.

فيما قالت كورتيني إنه أثناء تصوير حلقة لم الشمل: "غمرتني 10 سنوات من الذكريات التي لا يمكن تعويضها"، ابينما اعترفت ليزا بأنه كان وقتًا "عاطفيًا" بالنسبة لهم، وبهذه المناسبة نعرض صور "الأصدقاء" وقت عرض المسلسل وفي الوقت الحالي لنشاهد كيف تغير نجوم المسلسل.

Friends



ابطال مسلسل Friends 2002



اثناء تصوير حلقة لم الشمل



جينيفر انيستون



ديفيد شويمر



كورتني كوكس



لقطة تجمع الاصدقاء من حلقة لم الشمل



ليزا كودرو



مات لوبلان



مشهد من مسلسل Friends

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ستضم الحلقة الخاصة كل من أبطال العمل الأصليين وهم ماثيو بيري، وجنيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وليزا كودرو، وديفيد شويمر ومات ليبلانك.

بدأ عرض مسلسل Friends فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".