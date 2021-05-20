شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يستأنف تصوير مسلسل "الديب" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم ياسر جلال لتصوير مسلسله "الديب" المقررعرضه على منصة watch it الإلكترونية، أول يونيو فى الديكور الخاص بالعمل، للمخرج أحمد نادر جلال، حيث تم تصوير10 % من أحداث العمل، والذى ينتمى لنوعية الـ8 حلقات فقط، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتصدى لها المسلسل من تأليف عمر عبد الحليم.

وعرض للفنان ياسر جلال فى دراما رمضان الماضى مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نوراللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

ودارت الأحداث حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.