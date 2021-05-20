شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الفنان الراحل سعد عبدالوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب ابن الفنان والمطرب الكبير سعد عبدالوهاب، وكان المهندس هانى سعد عبدالوهاب قد أعلن وفاة شقيقه الدكتورعمرو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا ً:" إنا لله وإنا إليه راجعون..أخى وحبيبى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب فى ذمة الله ..أسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يثبته الله عند السؤال".



وفاة نجل سعد عبد الوهاب

الفنان سعد عبد الوهاب أحد نجوم الطرب وولد فى 16 يونيو 1929 وهو ابن شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب واسمه بالكامل سعد حسن عبد الوهاب.

وتخرج سعد عبدالوهاب في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1949، وعمل بالإذاعة فور تخرجه كمذيع لمدة خمس سنوات.



سعد عبد الوهاب

وبدأت ميوله الفنية مبكراً مما جعله يتجه إلى الغناء واكتشفه المخرج حسين فوزي وقدمه للسينما في فيلم "العيش والملح"، وبالرغم من قلة أعماله الغنائية إلا أنها تركت أثر في مجال الغناء العربي.

وابتعد سعد عبد الوهاب عن الغناء لمدة عشرين عاماً تقريباً عمل خلالها مستشاراً للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وضع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وغناه بنفسه.

ومن أشهر أغانى سعد عبد الوهاب : "الدنيا ريشة في هواء ، القلب القاسى، من خطوة لخطوة ، على فين وخدانى عنيك، جنة أحلامي، شبابك أنت ، بنات البندر، وشك ولا القمر".

وقدم الفنان سعد عبد الوهاب سبعة أفلام سينمائية وهى : العيش والملح وبلدى وخفة وأختى ستيتة وبلد المحبوب مع تحية كاريوكا سيبونى أغنى أمام الفنانة صباح وأمانى العمر مع ماجدة ، وفيلمه الأخير علموني الحب مع الفنانة إيمان، وعبد السلام النابلسي، وأحمد رمزي عام 1957.