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شكرا لقرائتكم خبر عن سناء يونس خاضت تجربة العمل كمذيعة وآخر أفلامها"حرب أطاليا".. فى ذكرى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة الكبيرة سناء يونس عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2006، وتحل اليوم ذكرى رحيلها، التي رحلت عن عالمنا في 20 مايو، والتى ولدت في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
اكتشافها الحقيقي كان على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي"، وكان لها نصيب في السينما التي قدمت فيها أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973 و"جنون الشباب" عام 1980.
سك على بناتك
سناء يونس
بدأت مسيرتها الفنية سنة 1960 في فيلم "إشاعة حب"، وعام 1986 هو الأبرز في مسيرتها السينمائية حيث شاركت خلالها بأربعة أفلام دفعة واحدة هي "سري للغاية"، "حد السيف" "اليوم السادس" "الجوع".
قدمت فى الدراما التلفزيونية، الكثير من الأعمال، وكانت أحد الوجوه المميزة ومن أعمالها التي عرضت قبل عامين على رحيلها عام 2006 مسلسل "الدم والنار" لسمير سيف ومن تاليف وحيد حامد.
طوال مشوارها الفني قدمت قرابة 200 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وحصلت على جائزة من مهرجان الإسكندرية عام 1992 عن فيلم (الفضيحة).
وفقا لتصريحات الناقد طارق الشناوي، تزوجت من الفنان محمود المليجي سرًا لفترة طويلة، لكنها رضيت بالإبقاء على لقب عانس السينما المصرية حفاظًا على مشاعر الفنانة علوية جميل، الزوجة الأولى للمليجي لما بينهما من قصة حب طويلة.
الراحلة سناء يونس
الفنانة الكبيرة سناء يونس
شاركت سناء يونس مع المخرج يوسف شاهين في عدة أفلام من بينها "اليوم السادس" و"المصير" و"الغضب".
وكان آخر أفلامها فيلم "حرب أطاليا" مع أحمد السقا عام 2005.
خاضت سناء يونس تجربة العمل كمذيعة مرتين، الأولى عبر شاشة دبي من خلال برنامج "على المكشوف"، والثانية في قناة النيل للمنوعات من خلال برنامج "سناء يونس دوت كوم".
وتوفيت الفنانة الكبيرة سناء يونس في عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد صراع مع مرض التهاب الكبد .