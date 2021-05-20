سناء يونس خاضت تجربة العمل كمذيعة وآخر أفلامها"حرب أطاليا".. فى ذكرى الرحيل

قدمت فى الدراما التلفزيونية، الكثير من الأعمال، وكانت أحد الوجوه المميزة ومن أعمالها التي عرضت قبل عامين على رحيلها عام 2006 مسلسل "الدم والنار" لسمير سيف ومن تاليف وحيد حامد.

طوال مشوارها الفني قدمت قرابة 200 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وحصلت على جائزة من مهرجان الإسكندرية عام 1992 عن فيلم (الفضيحة).

وفقا لتصريحات الناقد طارق الشناوي، تزوجت من الفنان محمود المليجي سرًا لفترة طويلة، لكنها رضيت بالإبقاء على لقب عانس السينما المصرية حفاظًا على مشاعر الفنانة علوية جميل، الزوجة الأولى للمليجي لما بينهما من قصة حب طويلة.