نجوم لبنان ينتفضون ضد شربل وهبة: "لا يمثلنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى عدد كبير من نجوم الفن، رفضهم الشديد للتصريحات المسيئة لدول الخليج، التي جاءت على لسان شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني المستقيل.

وعبر نجوم الفن عن استيائهم من هذه التصريحات عبر حساباتهم الشخصية على موقع "تويتر"، فكتبت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائلة:" سيبقى الخليج العربي حاضنا للبنانيين، وداعم لشعب يكن له كل الاحترام والحب، لأنكم وبكل بساطة أهلنا وفيكم يجمعنا تاريخ أكبر من أن يشوه بتصريح".







كما علقت الممثلة ماجي بوغصن قائلة: "نحن عالم عربي واحد، مصيرنا واحد وتاريخنا واحد، كل الحب لكل إخواننا العرب بالخليج وبكل العالم العربي".

وتفاعلت المطربة اللبنانية نجوى كرم مع الحدث وقامت بنشر أغنيتها عن المملكة العربية السعودية، وكتبت جزء من الكلمات قائلة: "وحق الحرمين الشريفين، والكلمة الفوق السيفين، كلمة رب العالمين تحميكي يا سعودية".

فيما عبرت نوال الزغبي عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية اللبناني في تغريدة مباشرة قالت خلالها : "تصريح وزير الخارجية شربل وهبة لا يمثلني إطلاقا.. يا ريت ما بقى تدلوا بتصريحاتكن وتتحفونا فيها.. ارحمونا".

وعلق النجم راغب علامة على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ والتي يفتخر فيها بجذوره البدوية قائلا: "إي والله يا أخي أبو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين، الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس، وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم".

ونشرت النجمة الإماراتية أحلام صورتها عبر "تويتر" بالزي البدوي وأرفقتها بتعليق: "أنا البدوية أحلام بنت على بن هزيم الشامسي ..حنا بدو".







