هذا ما حققه فيلم "ديدو" بعد أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "ديدو" إيرادات قدرها 6 ملايين 589 ألف 637 جنيه، وذلك بعد أسبوع فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "أحمد نوتردام"، "ثانية واحدة"، "وقفة رجالة".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25% لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.