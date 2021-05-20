فيديو.. مايان السيد ترقص على "إحنا الجيل اللي اتدلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلت الفنانة مايان السيد، ضيفة على برنامج "عيش صباحك" على إذاعة (نجوم إف إم).

وظهرت "مايان" في استوديو البرنامج بصحبة المذيع يوسف التهامي، والمذيعة فانا إمام، وهم يرقصون على أغنية "إحنا الجيل اللي اتدلع"

وكشفت "مايان" خلال الحلقة أنها لم تدخل الفن بـ"الواسطة" كما يقال، ولكنها سعت وراء حلمها حتى تحقق، كما أشارت إلى أنها درست المسرح بالجامعة الأمريكية.

وأوضحت أنها تعرضت لعدد من الشائعات منها خطبتها للفنان خالد أنور، وعقب عرض مسلسل "حرب أهلية" تعرضت لشائعة خطبتها من الفنان محمود حجازي.

وشاركت مايان السيد في دراما رمضان الماضي في 3 مسلسلات هي "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا، و"لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، و"هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز.