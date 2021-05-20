"أحسن زوجة وأم".. يوسف الشريف يحتفل بعيد زواجه الـ 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد زواجه الـ 12، ونشر صورا مجمعة مع زوجته الكاتبة إنجي علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب: "النهاردة عيد جوازنا الـ 12، 12 سنة عدوا كأنهم 12 دقيقة، كل سنة وإنتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا".

وكان يوسف الشريف قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد 25" من تأليف زوجته إنجي علاء، كما شاركت الأخيرة في أحد المشاهد بالمسلسل.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، ومن إخراج أحمد نادر جلال.