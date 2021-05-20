رغم كورونا.. "أحمد نوتردام" يقترب من 10 ملايين جنيه بعد أسبوع من طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت إيرادات الفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال، من 10 ملايين جنيه، وذلك بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 9 ملايين 795 ألف 183 جنيه، ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "وقفة رجالة"، "ديدو"، "ثانية واحدة".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25% لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، حمدي الميرغني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.