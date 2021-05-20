7 مليون مشاهدة في ساعات.. عشاق مسلسل Friends على موعد مع أبطاله 27 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عشاق المسلسل الشهير friends على موعد مع حلقة لم شمل أبطال المسلسل الكوميدي يوم 27 مايو الجاري، وذلك عبر قناة HBO max عبر موقع يوتيوب.

واقتربت عدد مشاهدات البرومو الذي يجمع أبطال العمل من 7 ملايين مشاهدة، وذلك بعد ساعات من طرحه عبر يوتيوب، فقد ظهر الأبطال داخل ديكور يشبه إلى حد كبير الديكورات الموجودة بالمسلسل والتي ارتبط بها الجمهور على مستوى العالم.

الحلقة تم تصويرها على مدار يومين في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر عرضها يوم 27 مايو بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأولى لإطلاق المنصة الإلكترونية.

مسلسل friends بطولة جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ماثيو بيري، مات لوبلان، ليزا كودرو، ديفيد شويمر، وعرض المسلسل على مدار 10 مواسم، كان آخرها عام 2004.