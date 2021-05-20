صلاح عبدالله يتلقى لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تلقى الفنان صلاح عبدالله، لقاح كورونا، ونشر صورة له أثناء تلقيه الجرعة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب: "صلاح توكل على الفتاح، وأخد اللقاح، وشكرا يا مصر".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله شارك كضيف شرف في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح.

كما يستعد الفنان الكبير لعرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، ومن إخراج شريف عرفة.