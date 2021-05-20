"فقدت صديقتي الجدعة الحنينة".. ميرهان حسين تنعى صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صديقتها "نانيس" التي رحلت عن عالمنا اليوم.

ونشرت "ميرهان" صورة تجمعهما، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت النهاردة صديقتي الوفية الطيبة الجدعة الحنينة واحدة من أكتر الناس اللي حبوني في حياتي واللي أنا بحبهم".

وتابعت: "الله يرحمك يا نانيس، فعلا الناس الحلوة بتمشي من الدنيا، هتوحشيني وهيوحشني حبك ليا ووفائك وخوفك عليا وجمالك وطيبتك، ادعولها".

واختتمت حديثها بالدعاء لها قائلة: "يارب ارحم نانيس مختار وأسكنها فسيح جناتك يارب اللهم تجاوز عن سيئاتها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم عاملها بما انت أهل له يا رب العالمين .. آمين".

من ناحية أخرى تشارك ميرهان حسين في بطولة فيلم "ريتسا" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي.