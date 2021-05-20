"عمر الشريف ساب البلد عشان أنا رفضته".. أشهر إفيهات سناء يونس في ذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 20 يونيو 2006، رحلت عن عالمنا النجمة الكوميدية الكبيرة سناء يونس، عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

النجمة التي رسمت البسمة على قلوب محبيها وجمهورها تميزت بأداء سلس خاصة في تقديم الكوميديا، فبعفوية شديدة تجدها تتألق على خشبة المسرح في حضور "الأستاذ" فؤاد المهندس ملك الكوميديا.

وارتبط الجمهور بعدد من الإفيهات للفنانة الراحلة، والتي تستخدم الآن كـ"كوميكس" على وسائل التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها:

عمر الشريف ساب البلد وهج عشان أنا رفضته

قالتها "فوزية" في مسرحية "سك على بناتك" بعد مشكلة حدثت بينها وبين زوجها "حنفي"- محمد أبو الحسن- بحضور والدها الدكتور رأفت- فؤاد المهندس، ليرد "حنفي": "مين عمر الشريف ده"

يا صغيرة ع الهم يا لوزة

ضمن أحداث مسرحية "سك على بناتك" كانت فوزية "تندب" حظها لتقول هذه العبارة الشهيرة.

طلقني يابن المبقعة

قالتها في خناقة بينها وبين حنفي، كما قالت الإفيه الشهير "اسكت يابن الوارمة".

ماسك إيدي قال إيه بيعديني

هو الإفيه الأشهر على الإطلاق، فحتى الآن تستخدم هذه الجملة للسخرية، بعدما قالتها فوزية حينما أراد "حنفي" أن يمسك يدها تفاديا للسيارات إلا أنها اعتقدت أنه يتحرش بها.

شعاع

قالتها في مسرحية "هالة حبيبتي" حينما ضربها فؤاد المهندس على خشبة المسرح.