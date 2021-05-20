أول ظهور لـ غيتس بعد اعلان انفصاله عن زوجته فاجأ متابعيه!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

لأول مرة منذ إعلان طلاقه، ظهر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس علناً، وكان ما يزال يضع خاتم زواجه، وشارك غيتس في محادثة مع سوزان كلارك، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وقال غيتس، الذي كان آخر المتحدثين في “المنتدى العالمي حول التعافي الاقتصادي” الذي استمر يومين: “تعلمنا الكثير الذي قد يساعدنا في مواجهة الوباء القادم، ومن خلال القيام ببعض الاستثمارات في البحث والتطوير، ثم توفير المصانع، والرقابة وفريق كبير من الخبراء على أساس عالمي، سنتعامل في المرة القادمة مع شيء كهذا دون الاقتراب من الضرر الذي كان علينا أن نمر به”.

مصدرقال لـ Page Six إنه من غير الواضح أي من منازل غيتس الفخمة التي انضم منها افتراضيا إلى القمة، لكنه تواجد في الأسابيع الأخيرة في نادي غولف حصري للغاية في إنديان ويلز، كاليفورنيا، حيث يمتلك عقارات.

وفي المؤتمر الافتراضي، سجّل غيتس المرة الأولى التي يعود فيها إلى دائرة الضوء منذ انفصاله عن زوجته ميليندا بعد 27 عاما، في وقت سابق من هذا الشهر.

يأتي ظهوره أيضا في أعقاب الكشف المتفجر الذي يُزعم أنه حقق تقدما غير مرغوب فيه، بشأن النساء اللواتي عمل معهن في كل من مايكروسوفت ومؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، كما أكد يوم الاثنين أنه أقام علاقة مع موظفة في مايكروسوفت، حيث ورد أنها كتبت خطابا حول العلاقة التي وصلت إلى مجلس إدارة الشركة في عام 2019، ودفعهم إلى الاستعانة بشركة محاماة خارجية لإجراء تحقيق، وعلى الرغم من استقالته من مجلس إدارة الشركة أثناء التحقيق، إلا أنه نفى ربط رحيله بالعلاقة الغرامية، وذلك بحسب “نيويورك بوست”.